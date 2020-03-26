Рынок акций РФ может ускорить фиксацию прибыли при ухудшении настроений за рубежом - ИК "Велес Капитал"

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии четверга консолидировались ниже психологически важных отметок 2500 и 1000 пунктов соответственно. В случае ухудшения краткосрочного настроя за рубежом, чего нельзя исключать, на рынке РФ также может ускориться фиксация прибыли, хотя "быки" в середине дня и пытались вернуть оптимистичный настрой, указывает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.