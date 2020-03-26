Рыночный отскок по акциям "встал на паузу" - БКС

Рыночный отскок по акциям "встал на паузу", перспективы полноценного восстановления на рынках зависят от того, как скоро удастся сломить рост пандемии и какова будет серьезность последствий вирусного "шторма", говорится в комментарии "БКС Премьер".

Российский рынок акций в четверг торгуется преимущественно в нейтральном ключе, индекс Мосбиржи удерживается невдалеке от важного сопротивления в районе 2500 пунктов и в целом выглядит увереннее своих европейских "коллег", умеренно отступающих, как американские фьючерсы, на фоне растущего масштаба распространения в Европе и США пандемии, а также беспрецедентных мер, принимаемых правительствами в целях ограничить рост заболеваемости COVID-19, отмечает финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека.

Не поступает особенно обнадеживающих новостей по рынку нефти, цена на Brent продолжает курсировать в коридоре $25-28. Угроза перенасыщения рынка сырьем в условиях "вирусного" снижения спроса и ухудшения прогнозов по глобальному ВВП в 2020 году сохраняет серьезное давление на котировки "черного золота", констатирует С. Дейнека.

"Масштабные меры стимулирования со стороны центробанков и правительств, объявленные в последнее время по факту привели к смене панических настроений преимущественно пессимистическими и выходу из режима экстремальной волатильности. Перспективы полноценного восстановления на рынках зависят от того, как скоро удастся сломить рост пандемии и какова будет серьезность последствий вирусного "шторма", - пишет специалист компании. - Добавим, что внешние настроения в течение торговой сессии могут ухудшиться после публикации данных по первичным обращениям за пособиями по безработице в США за минувшую неделю. Недельные данные сейчас важны тем, что отражают оперативную текущую ситуацию, а судя по новостям из США, рынок труда там уже вовсю испытывает вирусное давление на себе. По прогнозу президента Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймса Булларда, во II квартале уровень безработицы в США может достичь 30%".