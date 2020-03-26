Рынок настроен на подъем до 1050 п. по индексу РТС и в зону 2500-2600 по индексу Мосбиржи - ИК "Фридом Финанс"

Рынок акций в четверг пребывает в боковом тренде после разгона, который случился в последние минуты перед закрытием торгов. РТС торгуется около 1000 пунктов, индекс Мосбиржи вернулся в зону 2400-2450, на самую границу цен, с которых начался мартовский обвал, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс". По мнению аналитика компании Валерия Емельянова, рынок настроен на подъем до 1050 по РТС и в зону 2500-2600 по индексу Мосбиржи. Однако риски резкого снижения вслед за нефтью сохраняются.

Баррель накануне закрылся в одном шаге (1 цент) от отметки 30 долларов, и сегодня преодолел этот уровень, доходя в моменте до 30,19. Но ралли было недолгим и вскоре сменилось умеренной распродажей до 28,81, после чего половина снижения была вновь отыграна. "Рынок ищет новое равновесие выше планки 25, на которую ориентировался всю последнюю неделю, но не находит прочной опоры. Мы полагаем, что консолидация в зоне 30-40 долларов произойдет уже в апреле", - отмечает В. Емельянов.

По мнению эксперта ИК "Фридом Финанс", из самых ликвидных фишек лучше рынка в данное время: Сургутнефтегаз (+12,3%), ЛСР (+4%), Полюс (+3,1%), Башнефть (+3,2%), Русагро (+3%). Из названных наиболее недооцененными сейчас выглядят бумаги застройщиков, в то время как нефтяники и аграрии либо уже отыграли значительную часть падения, либо снижались в марте не так сильно, как рынок в целом. "Мы закладываем рост акций ЛСР от 30% на фоне господдержки строительной отрасли. Риски карантина для крупных девелоперов считаем незначительными. Среди аутсайдеров сегодня Детский мир (-5%), Аэрофлот (-4%), Сафмар (-2,8%). Ожидаем продолжения высокой волатильности в данных бумагах", - указывает В. Емельянов.