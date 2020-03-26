Планируемые меры по оптимизации бюджетных параметров Беларуси позитивны для еврооблигаций - Газпромбанк

Минфин Республики Беларусь заявил о готовности, в случае необходимости, оптимизировать параметры бюджета на фоне низких цен на нефть и пандемии коронавируса. Эксперты Газпромбанка рассматривают заявление Минфина Республики Беларусь о готовности, в случае необходимости, оптимизировать параметры бюджета на фоне низких цен на нефть и пандемии коронавируса, как новость, позитивную для белорусских еврооблигаций, говорится в обзоре инвестбанка.

"Министр финансов РБ заявил: 1) о штатной ситуации с доходами бюджета в 1К20 и наличием возможностей для финансирования всех намеченных платежей, а также 2) о рассмотрении возможностей сокращения или переноса сроков второстепенных расходов. Кроме того, совместная разработка с Минфином РФ механизма межбюджетной компенсации премии российских нефтяных компаний (составляет 4,7 долл. за тонну) позволит скомпенсировать часть выпадающих доходов для белорусского бюджета", - подчеркивает аналитик Газпромбанка Гульнара Хайдаршина.

По оценкам эксперта, сумма этой межбюджетной компенсации составит 84,6 млн долл. (порядка 0,13% ВВП), исходя из согласованного сторонами объема поставок нефти на белорусские НПЗ в объеме 18 млн тонн. При этом Гульнара Хайдаршина отдельно отметила, что Беларусь в минувшем году создала «запас» золотовалютных резервов, которые возросли на 34,3% до 9,4 млрд долл. на конец года благодаря размещению госдолга и поступлениям от экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты.

"Таким образом, задача НБРБ по обеспечению на конец года ЗВР в объеме не менее 7,1 млрд долл. была решена, - констатирует аналитик Газпромбанка. - Более того, созданный запас ЗВР на 2,3 млрд долл. превысил целевой уровень. В феврале этого года ЗВР Беларуси снизились до 8,8 млрд долл. в связи с плановым погашением внешнего госдолга, что соответствует прогнозам, но созданный «запас» все еще сохраняется. В 2020 г. размер выплат внешнего госдолга будет сопоставим с планируемым объемом привлечения – в соответствии с заявлением Минфина, в условиях сложной ситуации на финансовых рынках Беларусь прибегнет к займам международных финансовых институтов (Всемирный Банк, Европейский инвестиционный банк и МВФ). Таким образом, источники обслуживания внешнего долга РБ достаточны, а доступ к заемным ресурсам в условиях внешней нестабильности сохранится".