Монетаристский подход Кремля, скорее всего, получит одобрение у инвесторов, но вряд ли со стороны населения - БКС Глобал Маркетс

Монетаристский подход Кремля, скорее всего, получит одобрение со стороны инвесторов, но вряд ли будет поддержан населением, говорится в обзоре главного экономиста "БКС Глобал Маркетс" по РФ Владимира Тихомирова.

Как отмечает эксперт, реакция Кремля на пандемию резко контрастирует с антикризисными мерами в большинстве развитых стран, где правительства стремятся оказать помощь бизнесу и населению за счет своих резервов или привлечения нового долга.

"Финансовое бремя нового плана Владимира Путина понесут бизнес и население, а не государство: компании должны будут сами покрыть расходы, связанные с предоставлением своим сотрудникам недельного оплачиваемого отпуска, банки пострадают от переноса выплат по кредитам, а россияне, чьи сбережения превышают 1 млн рублей, столкнутся с новыми налогами. Мы считаем, что некоторые части плана, касающиеся налогообложения, разрабатывались месяцами, и Путин просто решил использовать пандемию как предлог, чтобы перейти к новому этапу налоговой реформы и оптимизации бюджета", - пишет Тихомиров.

План борьбы с пандемией включает объявление следующей недели нерабочей, перенос даты проведения голосования по конституционным поправкам, автоматическое продление социальных пособий на 6 месяцев, увеличение пособий по болезни и безработице, некоторое регуляторное смягчение для предприятий малого и среднего бизнеса (МСБ), а также возможность для них переносить выплаты по кредитам, говорится в обзоре инвестбанка.