Дополнительным негативом для нефтяных цен может стать снижение спроса на нефть в Индии - "Нордеа банк"

Давление на нефтяной рынок оказывает ухудшение аппетита к рисковым активам на глобальных площадках, говорится в обзоре "Нордеа банка". При этом не добавляют оптимизма ценам на нефть и вчерашние данные по запасам сырья в США от Минэнерго, согласно которым запасы нефти в Штатах увеличились десятую неделю подряд (на этот раз более чем на 1,5 mb).

"Дополнительным негативом для нефтяных котировок в ближайшее время может стать снижение спроса на нефть от одного из крупнейших импортеров сырья - Индии, поскольку в этой стране позавчера был объявлен всеобщий карантин, - отмечают эксперты банка. - Отметим также, что вчера появлялись сообщения о том, что в ходе сегодняшней телеконференции стран G20 США могут оказать давление на Саудовскую Аравию, чтобы вынудить саудитов не увеличивать добычу нефти и отказаться от ценовой войны. Если это действительно произойдет, нефтяные котировки могут получить небольшую поддержку. Тем не менее, если сегодня данные по рынку труда в США разочаруют инвесторов, то нефтяные контракты окажутся под давлением вместе с прочими рисковыми активами".