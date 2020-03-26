Волатильность рынка акций смягчилась - Альфа-банк

Волатильность российского рынка акций смягчилась, говорится в обзоре Альфа-банка.

Российский рынок акций в четверг на открытии немного снизился, так как настроение глобальных инвесторов ухудшилось, констатируют аналитики Альфа-банка - внимание теперь переключается с экономических стимулов на человеческий фактор. Количество новых случаев инфицированных и летальных исходов продолжает расти, карантинные меры ужесточаются.

"Поскольку рынки и экономики в данный момент располагают хорошими монетарными и бюджетными пакетами помощи для борьбы с эпидемией, сейчас все внимание переключается на то, как сдержать распространение пандемии. Если подойти к пандемии как к трехуровневой проблеме, можно сказать, что ее монетарные и бюджетный аспекты решены вполне успешно, тогда как последняя составляющая проблемы - сдержать распространение эпидемии и обеспечить возобновление работы экономик, бизнеса и мировых цепочек поставок - пока не нашла решения. К позитивным моментам можно отнести факт ослабления волатильности на рынках", - пишут специалисты Альфа-банка.