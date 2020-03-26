Рубль в четверг, вероятно, будет торговаться ближе к диапазону 79,00-80,00/USD - РФПИ

Учитывая общий фон, рубль в четверг, вероятно, будет торговаться ближе к диапазону 79,00-80,00/USD, отмечается в комментарии главного экономиста РФПИ Дмитрия Полевого.

"Рубль в среду (+0,1% к USD) разместился в середине рейтинга ЕМ валют. Экспортные продажи в первой половине дня успешно балансировали сохраняющийся спрос на валюту, сдвинув USD/RUB ниже. Этот рост был нивелирован временным движением к 79,00-79,50/USD после экстренного выступления президента Путина, который, помимо объявления выходной следующей недели и целого ряда мер поддержки самых незащищенных слоев населения и пострадавших секторов, объявил о повышении налогов с дивидендов, выплачиваемых за рубеж и процентов с депозитов и вложений в облигации объемом свыше 1 млн руб.", - отмечает Д. Полевой.