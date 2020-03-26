Внешний фон для рубля остается довольно тревожным - "Нордеа банк"

Внешний фон для рубля остается довольно тревожным, говорится в обзоре "Нордеа банка". Рубль на старте торгов находится вблизи отметок 78,8 в паре с долларом 86 в паре с евро. Динамика рубля продолжает определяться настроениями на глобальных площадках, которые пока можно охарактеризовать как довольно хрупкое равновесие.

"Паническое падение на рынках удалось притормозить за счет беспрецедентных мер поддержки, инициированных правительствами и центральными банками по всему миру, - отмечают эксперты банка. - Тем не менее, темпы распространения вируса продолжают стремительно ускоряться в Испании и США, поэтому сохраняется существенная неопределенность относительно возможных сроков снятия ограничительных мер. Рисковые активы, а с ними и рубль, в этих условиях не получают существенных поводов для устойчивого восстановления".

Ключевыми данными для рынка в четверг выступит статистика по количеству новых заявок на пособие по безработице в США за прошедшую неделю (в 15:30 по Москве). Участники рынка ожидают увидеть рост количества заявок как минимум на 1 млн, что существенно выше предыдущего исторического максимума в 667 тыс. По мнению аналитиков "Нордеа банка", данная статистика вполне может обострить опасения инвесторов относительно глубины текущего экономического спада в США, что способно ухудшить настроения на рынках и негативно сказаться на курсе российской валюты. Ситуацию на нефтяном рынке, по мнению экспертов, также можно охарактеризовать как довольно хрупкое равновесие, которое легко может быть нарушено в связи с последствиями для спроса на нефть жестких мер карантина, которые вступили в силу в Индии.