EUR/USD формирует коррекционный отскок в рамках восходящего клина - ГК "ФИНАМ"

Валютная пара EUR/USD формирует коррекционный отскок в рамках восходящего клина, из которого будет выход вниз, говорится в комментарии ГК "ФИНАМ".

Единая европейская валюта в четверг утром торгуется на положительной территории, продолжая тенденцию прошлого дня, констатирует аналитик отдела анализа мировых рынков ГК "ФИНАМ" Вадим Сысоев.

Валютная пара EUR/USD в течении торговой сессии среды формировала восходящее движение в направлении коридора 1,0895-1,090. Из важной макроэкономической статистики в Германии был опубликован индекс делового оптимизма Ifo, который в марте составил 86,1 пункта против прогноза 87,7 пункта. При этом февральское значение было пересмотрено в сторону незначительного понижения с 96,1 пункта до 96 пунктов. Также вышли данные по индексу ожиданий Ifo и индексу текущих условий Ifo. Так, первый показатель в марте составил 79,7 пункта против прогноза 81,9 пункта, а второй показатель за аналогичный период составил 93 пункта против прогноза 93,6 пункта.

В США были обнародованы заказы на товары длительного пользования, которые в феврале выросли на 1,2%, хотя аналитики ожидали снижения показателя на 0,8%. Кроме того, январское значение было пересмотрено в сторону повышения с -0,2% до 0,1%. Также состоялось выступление представителя ФРС Джеймса Булларда, который сообщил, что если правительство США будут действовать быстро и эффективно, то в третьем квартале ситуация в экономике улучшится.

По мнению В. Сысоева, в четверг участникам рынка стоит проследить за статистикой по окончательному ВВП США за четвертый квартал. "Согласно нашим ожиданиям, показатель вырос на 2,1%", - пишет он. Кроме того, выйдут данные по количеству первичных обращений за пособиями по безработице. В Германии будет обнародован индекс потребительского доверия GfK за апрель. Важных выступлений представителей ФРС и ЕЦБ сегодня не ожидается.

"На 4-часовом срезе валютная пара EUR/USD формирует коррекционный отскок в рамках восходящего клина, из которого будет выход вниз. Стохастические линии находятся в благоприятном для продажи положении и находятся в зоне перекупленности, поэтому ожидается выход вниз из вышеуказанной фигуры", - указывает Вадим Сысоев.