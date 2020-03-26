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Главная / Аналитикам / Аналитика / Adobe Systems: облачный хайтек не сдается - ГК "ФИНАМ"
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26 марта 2020 года 10:46
Adobe Systems: облачный хайтек не сдается - ГК "ФИНАМ"
Adobe Systems в последние демонстрирует двухзначные темпы роста финансовых показателей, несмотря на трудности в мировой экономике, и регулярно превосходит консенсус-прогнозы, говорится в комментарии ГК "ФИНАМ". Эксперты инвесткомпании ожидают сохранения данного тренда, при этом драйвером роста станет сегмент цифрового маркетинга. "Сильный баланс и высокие денежные потоки позволят Adobe и далее проявлять активность в сегменте M&A, не забывая при этом направлять значительные средства на выплаты акционерам. Акции Adobe относительно привлекательно оценены", - отмечает аналитик "ФИНАМа" Игорь Додонов. Adobe Systems - ведущий мировой разработчик программных продуктов для графического дизайна, редактирования фото и видео, веб-разработки. ПО компании представлено широким спектром решений, популярных у миллионов специалистов в разных отраслях. Несколько лет назад Adobe кардинально изменила бизнес-модель и теперь получает большую часть выручки от подписки. Это позволило компании снизить волатильность и повысить предсказуемость выручки, улучшив показатели рентабельности, говорится в комментарии.
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26 марта 2020 года 13:35
Золото в среднесрочной перспективе может достигнуть уровня в 1983 долл./унц., говорится в обзоре Промсвязьбанка. "Если смотреть более долгосрочную перспективу при серьезном ухудшении экономических условий в мировой экономике, то в случае подъема золота выше 2000 долл./унц, следующей целью... читать дальше
.26 марта 2020 года 12:49
Дополнительным негативом для нефтяных цен может стать снижение спроса на нефть в Индии - "Нордеа банк"
Давление на нефтяной рынок оказывает ухудшение аппетита к рисковым активам на глобальных площадках, говорится в обзоре "Нордеа банка". При этом не добавляют оптимизма ценам на нефть и вчерашние данные по запасам сырья в США от Минэнерго, согласно которым запасы нефти в Штатах увеличились десятую... читать дальше
.26 марта 2020 года 11:00
Валютная пара EUR/USD формирует коррекционный отскок в рамках восходящего клина, из которого будет выход вниз, говорится в комментарии ГК "ФИНАМ". Единая европейская валюта в четверг утром торгуется на положительной территории, продолжая тенденцию прошлого дня, констатирует аналитик отдела... читать дальше
.26 марта 2020 года 10:24
Аналитики Промсвязьбанка сохраняют осторожный взгляд на перспективы роста котировок нефти и полагают, что пока она останется в зоне 26-29 долл./барр., сообщается в обзоре банка. Нефть Brent остается на низком уровне, несмотря на одобрение Сенатом США пакета помощи экономике на 2 трлн долларов.... читать дальше
.26 марта 2020 года 10:12
Нефтяные фьючерсы продолжают демонстрировать слабость, констатирует эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Игорь Галактионов. "На часовом графике четко видно снижение максимумов, что указывает на затухающую активность покупателей при сохраняющемся давлении со стороны продавцов. На фоне сохранения... читать дальше
.26 марта 2020 года 09:40
Рынки акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют разнонаправленную динамику в ходе торгов в четверг. Цены на нефть эталонных марок снижаются на азиатских торгах в четверг.. читать дальше
.26 марта 2020 года 09:20
Появление негативной информации спровоцирует котировки нефти к уходу под отметку $25 - "Алор Брокер"
Равновесие нефти шаткое, при появлении негативной информации котировки нефти быстро уйдут под отметку 25, говорится в комментарии "Алор Брокер". Нефть "нащупала" для себя комфортный диапазон 26-28 долларов за баррель, в котором остается последние дни. Однако равновесие это шаткое, отмечает... читать дальше
.25 марта 2020 года 17:42
Julius Baer не исключает дальнейшей волатильности на рынках гособлигаций, пока не будет найден новый баланс
Рынки государственных облигаций по всему миру продолжают нащупывать баланс между спросом со стороны центробанков и ищущих защитные активы инвесторов и растущими опасениями правительств по поводу достаточности предложения, говорится в комментарии Julius Baer. По мнению эксперта банка Маркуса... читать дальше
.25 марта 2020 года 14:09
Цены на нефть Urals способны упасть ниже $20 за баррель, но после восстановиться до $35-40 - "Открытие Брокер"
Цены на нефть Urals способны упасть ниже $20 за баррель, но после восстановиться до $35-40 даже без нового соглашения с ОПЕК, говорится в пресс-релизе компании "Открытие Брокер". Начальник отдела глобальных исследований "Открытие Брокер" Михаил Шульгин полагает, что развитие ситуации на рынке... читать дальше
.25 марта 2020 года 11:50
Цены на нефть вряд ли существенно восстановятся, пока распространение коронавируса не будет взято под контроль - "Нордеа банк"
Нефтяные контракты продолжают расти в ходе утренних торгов на фоне сохранения повышенного аппетита к рисковым активам, однако цены на нефть вряд ли существенно восстановятся, пока распространение коронавируса не будет взято под контроль, говорится в обзоре "Нордеа банка". Контракты на Brent в... читать дальше
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