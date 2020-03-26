Возможно, Brent пока останется в диапазоне 26-29 долл./барр. - Промсвязьбанк

Аналитики Промсвязьбанка сохраняют осторожный взгляд на перспективы роста котировок нефти и полагают, что пока она останется в зоне 26-29 долл./барр., сообщается в обзоре банка.

Нефть Brent остается на низком уровне, несмотря на одобрение Сенатом США пакета помощи экономике на 2 трлн долларов. Опасения сильного падения спроса на нефть в условиях пандемии коронавируса и ценовой войны нивелируют весь возможный оптимизм, отмечают специалисты банка.

Данные от Минэнерго США показали, что за неделю запасы сырой нефти выросли на 1,6 млн барр., а запасы бензинов сократились на 1,5 млн барр., дистиллятов - на 0,7 млн барр.

"Мы сохраняем осторожный взгляд на перспективы роста котировок нефти и полагаем, что пока она останется в зоне 26-29 долл./барр." - указывают в Промсвязьбанке.