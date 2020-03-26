Котировки нефти могут повторно протестировать отметку $25 за баррель в ближайшие дни - БКС

Нефтяные фьючерсы продолжают демонстрировать слабость, констатирует эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Игорь Галактионов. "На часовом графике четко видно снижение максимумов, что указывает на затухающую активность покупателей при сохраняющемся давлении со стороны продавцов. На фоне сохранения ключевых негативных факторов котировки могут повторно протестировать отметку $25 за баррель в ближайшие дни", - пишет специалист компании.

Тупик в переговорах между бывшими участниками сделки ОПЕК+ Саудовской Аравией и Россией сохраняется. В то же время США может активно включиться в процесс регулирования нефтяного рынка, в том числе, отмечает И. Галактионов, растет вероятность присоединения Штатов к сделке по сокращению добычи.

Председатель Техасской железнодорожной комиссии Уэйн Кристиан в среду смягчил свой тон по поводу сокращения добычи в Техасе. Он пояснил, что в целом не против идеи об ограничении добычи, но при условии, что такие действия будут координироваться с другими участниками рынка.

Участие США в сделке может склонить других нефтепроизводителей к компромиссу и способствовать возрождению сделки ОПЕК+ в том или ином виде. Тем не менее, обращает внимание Игорь Галактионов, ограничений на добычу нефти не было в Техасе на протяжении 50 лет, так что быстро такой вопрос вряд ли может быть решен.

Согласно отчету EIA, вышедшему в среду, коммерческие запасы нефти на прошлой неделе выросли на 1,62 млн баррелей, в то время как ожидался рост на 2,77 млн баррелей. Данные API, опубликованные днем ранее, указывали на снижение на 1,2 млн баррелей.

Товарные запасы бензина, по данным EIA, снизились на 1,54 млн баррелей (прогноз -0,66 млн). Коммерческие запасы дистиллятов снизились на 0,68 млн баррелей (прогноз -1,89 млн). Загрузка НПЗ выросла с 86,4% до 87,3%.

Добыча нефти за прошлую неделю снизилась на 100 000 - до 13 млн б/с. Экспорт сырой нефти упал на 0,53 млн б/с - до 3,85 млн б/с. Объем импорта сократился на 0,43 млн б/с - до уровня 6,12 млн б/с.