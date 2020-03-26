Индекс Мосбиржи в начале торгов четверга может вернуться в диапазон 2400-2450 пунктов - Промсвязьбанк

Аналитики Промсвязьбанка в сложившихся обстоятельствах на открытии торгов четверга на российском фондовом рынке ожидают преобладания продаж. В результате индекс Мосбиржи уже в первые минуты торгов может вернуться в диапазон 2400-2450 пунктов. При этом динамику рынка в конце дня определят статистика по экономике США и словесные интервенции представителей ведущих экономических стран.