Ожидается умеренное ослабление рубля в начале торгов четверга - Промсвязьбанк

Промсвязьбанк ожидает на валютной секции "Московской биржи" умеренного ослабления национальной валюты в первые минуты торгов четверга. Снижение цен на нефть и ослабление валют развивающихся стран позволят американской валюте закрепиться выше 78,3 рубля с последующими попытками движения в сторону верхней границы диапазона 75-80 рублей, полагает главный аналитик банка Богдан Зварич.