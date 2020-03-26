Силы фондовых "быков" иссякли - "Алор Брокер"

Аналитики "Алор Брокер" считают, что силы фондовых "быков" иссякли, и ждут открытия индекса Мосбиржи в легком "минусе", говорится в комментарии компании.

"Похоже, что отскок как российского, так и американского рынков акций завершается. Ждем открытия индекса Мосбиржи в легком "минусе", и, если инвесторы не получат позитивных новостей, вероятным сценарием выглядит дальнейшее снижение большинства российских бумаг, - указывает аналитик Алексей Антонов. - Вчера президент Путин объявил следующую неделю выходной и анонсировал меры поддержки бизнеса. Скорее всего, инициативы президента помогут снизить темпы развития пандемии и сократят число банкротств прежде всего малого и среднего бизнеса. Но в экономике все взаимосвязано, поэтому за данные шаги придется расплачиваться рублю, поскольку инициативы главы государства вызовут снижение поступлений доходов в бюджет. Кроме того, Росстат зафиксировал увеличение темпов роста инфляции - на фоне обвала рубля другого быть и не могло".