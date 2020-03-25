ИК "Ренессанс Капитал" дал промежуточную оценку потенциального падения ВВП России и ожидает сокращения показателя на 0,8%, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Наш промежуточный сценарий предусматривает снижение роста ВВП России до -0,8% г/г. и мирового экономического роста до 2% г/г. в 2020г в случае пролонгированного действия глобальных мер по введению карантина (минимум 1 квартал), - отмечают аналитики "Ренессанс Капитала". - Один из сценариев также прогнозирует, что цены на нефть будут оставаться низкие в близи текущих уровней следующие 2 квартала, с последующим постепенным восстановлением. ВВП стран СНГ также предстоит снижение роста до негативных значений в рамках данного промежуточного сценария".

По мнению экспертов инвесткомпании, в 2021 г. предполагается восстановление роста ВВП России до 3,0% г/г..