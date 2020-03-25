Фондовый рынок развернулся на 180 градусов, рубль дешевеет к доллару и евро - ИК "Фридом Финанс"

Фондовый рынок во второй половине дня развернулся на 180 градусов, индексы теряют в пределах 1% на фоне падения нефти и западных площадок, отмечается в комментарии аналитика ИК "Фридом Финанс" Валерия Емельянова. В наибольшем минусе Европа. Из Британии и Германии пришла негативная статистика, говорящая о падении производства. Индекс делового климата в немецкой экономике упал до уровня 2009 года. Общую картину дополнили новости о всплеске заболеваемости в Испании, которая обошла по числу смертей от коронавируса Китай.

Все это снизило котировки европейских рынков до 2-2,5%. РТС на этом фоне чуть более 1%, торгуясь вблизи уровня 950 пунктов. По мнению эксперта ИК "Фридом Финанс", закрыться в среду можем ближе к 900, что вполне укладывается в рамки нормальной коррекции после бурного взлета накануне. "До конца недели ожидаем роста в зону 1000-1050 пунктов. По индексу Мосбиржи посадка составляет более 100 пунктов с сегодняшних максимумов. Предел снижения может доходить до 2290-2350. Четверг обещает новое движение вверх, которое может побить сегодняшние 2518 еще на 30-70 пунктов", - прогнозирует В. Емельянов.

Российская валюта в таких условиях снова сдает позиции к доллару и евро. Доллар прибавляет до 1 рубля к уровням закрытия среды, доходя до отметки 79,3. Евро в плюсе на 1,2 рубля, в моменте дорожая до 85,73. Текущее укрепление валют не критично, оно укладывается в логику последних сессий и нефтяной динамики. Пределом по росту доллара пока остается 81 рубль, по евро - 87,5, указывает аналитик ИК "Фридом Финанс".