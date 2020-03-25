Julius Baer не исключает дальнейшей волатильности на рынках гособлигаций, пока не будет найден новый баланс

Рынки государственных облигаций по всему миру продолжают нащупывать баланс между спросом со стороны центробанков и ищущих защитные активы инвесторов и растущими опасениями правительств по поводу достаточности предложения, говорится в комментарии Julius Baer. По мнению эксперта банка Маркуса Алленшпаха, кредитные спреды по отношению к гособлигациям более чем достаточны, чтобы компенсировать ожидаемые потери по кредитам.

"Рынок корпоративных облигаций с некоторым опозданием отреагировал на меры поддержки ФРС США, - отмечает руководитель отдела исследований долговых инструментов Julius Baer М. Алленшпах. - Индекс Bloomberg Barclays по корпоративным облигациям с рейтингом Baa вырос на 1%, а спред по отношению к Казначейским облигациям США снизился с 4,6% до 4,4%. Это является маленьким шагом в правильном направлении, поскольку по данным Moody's, как в 2002-м, так и в 2008 году средний уровень кредитных потерь по облигациям с рейтингом Baa составлял 0,7%. Более того, учитывая большие размеры обсуждаемых пакетов стимулирующих мер, мы ожидаем, что рецессия окажется слабее, чем во время кризиса 2007-2008 гг..

По мнению эксперта, смелое решение ФРС США закупать корпоративные облигации должно помочь рынку стабилизироваться, а кредитным спредам прийти в соответствие с историческими ожиданиями кредитных потерь, т.е. снизиться в материальном плане. "Таким образом, мы предпочитаем умеренный кредитный риск и ожидаем, что корпоративный сегмент опередит сегмент государственных облигаций, - заключает Маркус Алленшпах. - Последний вступил в сложный период нахождения новой цены, поскольку рынок должен переварить новости о все время растущих пакетах мер государственной поддержки, которые наводнят рынки новыми гособлигациями. С другой стороны, мы видим объемные программы покупки государственного долга, запущенные ФРС США, Банком Англии и Европейским центральным банком. Мы не можем исключить дальнейшей волатильности на рынке гособлигаций, пока не будет найден новый баланс".