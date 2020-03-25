Текущие значения курса рубля равновесны в условиях мер поддержки со стороны ЦБ РФ и низких цен на нефть -"Открытие Брокер"

Текущие значения курса рубля можно считать равновесными в условиях мер поддержки со стороны ЦБ РФ и низких цен на нефть, сообщается в комментарии "Открытие Брокер".

Рубль на торгах среды в моменте укреплялся до 76,97 за доллар и 83,41 за евро. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 2055 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 6,03%, недельная - до 6,18%, а месячная - до 6,53%.

"Завершается налоговый период и многие на рынке опасаются того, что рубль лишится ещё одного механизма поддержки. Однако стоит отметить тот факт, что в период уплаты налогов краткосрочные ставки заметно снизились, что является результатом действий ЦБ по предоставлению ликвидности. Поэтому на текущий момент влияние налогового периода на рубль было незначительным. Сам ЦБ РФ 24 марта продал валюту на 13,8 млрд рублей, что включает в себя объёмы в рамках бюджетного правила и конвертации валюты от продажи Сбербанка, - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. - Текущие значения курса можно считать равновесными в условиях мер поддержки со стороны ЦБ РФ и низких цен на нефть. Если же соглашение по ограничению добычи всё же начнёт приобретать реальные черты и котировки выйдут выше $30 за баррель Brent, то курс сдвинется в более низкий диапазон 70-75 за доллар".