Росту рынка акций РФ мешает нефть - "Открытие Брокер"

Отечественный рынок акций растерял свой оптимизм, достигнув значимого сопротивления в диапазоне 2500-2520 пунктов по индексу Мосбиржи. Росту рынка мешает нефть, которая пока не может выйти на траекторию роста из-за опасений увеличения производства в мире с 1 апреля, указывает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

Впрочем, отмечает специалист компании, в агентстве Moody's полагают, что Россия ещё долго сможет выдерживать низкую цену на нефть, так как её финансовая система больше приспособлена к кризису за счёт гибкого курса рубля и накопленных резервов. Бюджет в текущем году может выйти на дефицит в объёме 1% ВВП, но это не является проблемой после профицита более 5% в 2019 году.