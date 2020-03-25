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25 марта 2020 года 15:49
CNY/RUB: возможно сохранение потенциала восходящего движения в краткосрочной перспективе - ГК "ФИНАМ"
Пара CNY/RUB может сохранить потенциал восходящего движения в краткосрочной перспективе, говорится в комментарии ГК "ФИНАМ". Минувшая неделя для юаня стала худшей за 7 месяцев – китайская валюта за пятидневку ослабла на 1,24% по отношению к американской, что оказалось сильнейшей просадкой с августа прошлого года. Тем временем, отмечает ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков Зарина Саидова, против рубля юань сумел продолжить укрепление. "Отступление юаня как рискового актива, оправдавшее наши ожидания, было обусловлено продолжавшимся нарастанием беспокойств по поводу распространения коронавируса и глобальных экономических последствий пандемии", - пишет она. Беспрецедентные по масштабу скоординированные меры регуляторов по поддержке экономик и облегчению обстановки в финансовой системе не возымели стабильного положительного эффекта на динамику рынков, и юань оставался под давлением в долларовой паре, тогда как в паре с рублем ренминби продолжил ралли в силу слабости российской валюты, обусловленной снижением цен на нефть, констатирует З. Саидова. "На старте этой недели юань предпринял попытку "отжаться" по отношению к доллару под влиянием прозвучавших в выходные комментариев зампреда Народного банка Китая Чень Юлу – чиновник высказался в оптимистичном тоне, отметив, что ожидает значительного улучшения состояния китайской экономики во втором квартале и стабильности курса USD/CNY в районе отметки 7,0 в обозримой перспективе, - пишет специалист ИК. - С учетом того, что сегодня рано утром Белый дом и сенатские лидеры достигли соглашения по биллю о стимулирующих мерах объемом в $2 трлн, ситуация с "аппетитом" с риску в краткосрочной перспективе может улучшиться, что позволит юаню предпринять отскок по отношению к доллару. На дневном графике пары CNY/RUB после "вымпела" появился "флаг", сигнализирующий о сохранении потенциала восходящего движения в краткосрочной перспективе. На дневном графике USD/CNY имеет место консолидация курса в широком диапазоне 6,859-7,145, и технические сигналы на данном этапе по-прежнему носят смешанный характер, в силу чего целесообразно дождаться более информативных показаний индикаторов".
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