Акции НЛМК, вероятно, смогут продолжить рост, но стоит дождаться их закрепления выше 125 рублей - ИК "Велес Капитал"

C технической точки зрения, указывает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова, акции НЛМК (наряду с многими другими бумагами) в эти дни преодолели краткосрочные сопротивления, что может позволить им продолжить рост. "Стоит, однако, дождаться подтверждения сигнала и закрепления выше 125 руб., так как к середине сессии уже можно наблюдать заметный спад оптимизма. Для НЛМК основной поддержкой выступает отметка 118 руб. - закрепление ниже укажет на опасность коррекции как минимум к 110 руб. Пока же перед бумагами по-прежнему открыта дорога к росту в район 135 руб. (верхняя полоса Боллинджера дневного графика и средняя полоса Боллинджера недельного). ADX дневного графика подал сигнал о смене тренда на восходящий, но с учетом текущей волатильности основным ориентиром должны служить общемировые настроения", - пишет Е. Кожухова.

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