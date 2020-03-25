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25 марта 2020 года 14:09
Цены на нефть Urals способны упасть ниже $20 за баррель, но после восстановиться до $35-40 - "Открытие Брокер"
Цены на нефть Urals способны упасть ниже $20 за баррель, но после восстановиться до $35-40 даже без нового соглашения с ОПЕК, говорится в пресс-релизе компании "Открытие Брокер". Начальник отдела глобальных исследований "Открытие Брокер" Михаил Шульгин полагает, что развитие ситуации на рынке будет зависеть от действий по борьбе с пандемией и динамики цен на нефть. "Финансовые рынки в марте по-настоящему испугались экономических последствий пандемии, - пишет эксперт "Открытие Брокер". - Но теперь, когда эпицентр заболеваемости переместился в Европу и парализовал ведущие экономики мира, заговорили о начале полномасштабного кризиса. В этой ситуации политические и монетарные власти не сидят без дела, предпринимая беспрецедентные меры борьбы как с распространением вируса, так и пытаясь минимизировать финансовые потери в условиях закрывающихся производств по всему миру". Несмотря на действия "коллег", Банк России не стал менять базовую ставку. "Решение регулятора было ожидаемым, поскольку проинфляционный риск вырос в среднесрочном горизонте, а не в краткосрочном. Панического бегства капитала из РФ нет, нерезиденты "заперты" в ОФЗ резким ослаблением курса рубля. Что касается стоимости отечественной валюты, то Банк России не таргетирует какое-либо значение курса, приоритетно обращая внимание на темпы изменения котировок", - отмечает Михаил Шульгин. В последние дни на рынках наметилась небольшая коррекция, но Михаил Шульгин полагает, что полноценный рост начнётся, когда начнётся устойчивое падение числа новых случаев заболевания: "Весь мир берёт пример с Китая. Пока самым действенным лекарством от вируса являются жёсткие карантинные меры. Если ситуация будет развиваться по китайскому сценарию, пиковая точка будет пройдена в ближайшие пару недель, через месяц рынок может осознать, что во втором полугодии стоит рассчитывать на восстановление глобальной экономики. В этот момент начнутся покупки". Вторым важным фактором для стабилизации рынков станет восстановление цен на нефть. "Американская сланцевая отрасль, на наш взгляд, сократит объёмы производства, но сделает это не под давлением Саудовской Аравии и России, а в рамках свободного рынка из-за сокращения спроса. Восстановление цен на нефть возможно также под воздействием спроса. Сейчас рынок всё-таки чрезмерно драматизирует ситуацию, закладываясь на глобальный экономический коллапс. Но в итоге ситуация может начать выправляться быстрее, и спрос на нефть может расти быстрее, нежели это представляется в текущем моменте", - полагает Михаил Шульгин. Соглашение об ограничении производства в двухстороннем или трёхстороннем формате (ОПЕК + РФ и остальные или же ОПЕК + РФ + США) возможно не ранее последнего квартала, если вообще произойдёт в этом году. "Строить адекватные прогнозные оценки России, ОПЕК, США мешает понимание того, когда и в какой точке времени стабилизируется инфекция, чтобы начать прогнозировать снятие ограничений, восстановление экономики и спроса, в том числе на энергоносители. Поэтому в моменте мы можем увидеть цены нефти Urals ниже $20 за баррель. Также есть вероятность увидеть восстановление цен во втором полугодии до $35/40 без нового соглашения, если стабилизация вируса будет осуществляться по китайскому сценарию", - рассуждает г-н Шульгин. Начальник отдела глобальных исследований "Открытие Брокер" не рекомендует покупать доллары при текущем курсе: "Действительно, в спекулятивных целях не имеет смысла входить в длинную позицию по доллару в текущей точке. Если есть свободные средства в рублях, можно разбить по долям и, скажем, на 40% конвертироваться в доллары, а на 60% купить ОФЗ".
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