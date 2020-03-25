Внешние условия продолжат определять динамику российской валюты - Банк "Санкт-Петербург"

Российский рынок в среду растет вместе с прочими рисковыми активами, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург". Мосбиржа прибавляет более 3%, рубль растет к доллару на фоне стабилизации нефтяных котировок и других валют развивающихся стран. Внешние условия (нефть и отношение инвесторов к рисковым активам) продолжат определять динамику российской валюты.

Эксперты банка в среднесрочной перспективе ждут укрепления рубля с текущих уровней, но в краткосрочной перспективе курс может вернуться в диапазон 78-80 руб./$. "Умеренные риски новой волны распродаж сохраняются, но поддержка курса со стороны ЦБ РФ поможет удержать рубль от существенного ослабления, а меры крупнейших регуляторов поддерживают финансовые рынки по всему миру, что сказывается на спросе на российские активы", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург".