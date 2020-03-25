Газпромбанк поднял рейтинг акций ФСК до "покупать" и оценку на 18%

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Газпромбанк (MOEX: GZPR) повысил прогнозную стоимость акций ПАО "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) с $0,17 до $0,2 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков банка Игоря Гончарова и Дениса Степанова.

Кроме того, для этих бумаг была повышена рекомендация (рейтинг) с "держать" до "покупать".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "ФСК", основанный на оценках аналитиков 5 инвестиционных банков, составляет 0,21 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 0,16 рубля за штуку.