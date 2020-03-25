Данные банковского сектора РФ за февраль, скорее всего, отражают только начало замедления роста кредитного портфеля - "ВТБ Капитал"

Данные Банка России по статистике банковского сектора за февраль 2020 года, на взгляд аналитиков "ВТБ Капитала", отражают только начало замедления роста кредитного портфеля, говорится в их обзоре.

"Глобальная рецессия, связанные с пандемией коронавируса ограничительные меры и снижение цен на нефть негативно скажутся на спросе на корпоративные кредиты, что будет лишь отчасти компенсировано валютной переоценкой ввиду ослабления рубля. Темпы роста розничного портфеля ограничены жестким регулированием потребительского кредитования, из-за которого банки становятся более чувствительны к весовым коэффициентам риска, а ипотечное кредитование останется главным двигателем роста благодаря по-прежнему низким процентным ставкам, - пишут специалисты "ВТБ Капитала". - Наши текущие оценки роста кредитования менее оптимистические, чем последние целевые показатели в базовом сценарии Банка России, который будет пересмотрен 24 апреля наряду с макроэкономическими прогнозами. В 2020 г. на прибыльность сектора будут оказывать давление более высокие отчисления в резервы, поскольку, как мы полагаем, качество активов ухудшится, при этом неблагоприятные тенденции, вероятно, сохранятся и в 2021 г."