Газпромбанк поднял рейтинг акций ФСК до "покупать" и оценку на 18%

Газпромбанк (MOEX: GZPR) повысил прогнозную стоимость акций ПАО "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) с $0,17 до $0,2 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков банка Игоря Гончарова и Дениса Степанова.

Кроме того, для этих бумаг была повышена рекомендация (рейтинг) с "держать" до "покупать".