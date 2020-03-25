Восстановление в сегменте ОФЗ может быть несколько преждевременным - Уралсиб

Восстановление в сегменте ОФЗ, которое мы наблюдаем в последние дни, может быть несколько преждевременным, говорится в обзоре корпорации "Уралсиб".

"Торги во вторник на рублевом рынке тоже начались в мажорной тональности, как и на большинстве мировых площадок, благодаря объявленным новым мерам ФРС, - напоминает аналитик "Уралсиба" Ольга Стерина. - Нефть отскочила от уровня 25 долл./барр., достигнутого накануне, но к вечеру все же стала дешеветь. Валюты ЕМ вчера укрепились в среднем на 0,5–1,5%, рубль был одним из лидеров роста. ОФЗ по итогам торговой сессии продемонстрировали снижение доходностей в среднем на 35–50 б.п., то есть дорожали второй день подряд, ускорив темп. Таким образом, с начала недели кривая продемонстрировала снижение в среднем на 50–70 б.п. Биржевой оборот оказался неплохим, порядка 50 млрд руб., и был более равномерно распределен по кривой в отличие от понедельника".

Однако эксперт отмечает, что сейчас основную активность проявляют локальные игроки и ликвидность на рынке сравнительно невысокая. "Спрос формируется на фоне регуляторных послаблений со стороны ЦБ, который смягчил условия бухгалтерского учета ценных бумаг на балансах банков, - подчеркивает О. Стерина. - Больше всего сделок сейчас на дальнем конце кривой, где максимально доступная доходность снизилась до 7,35% годовых, что соответствует уровням десятых чисел марта. Мы считаем высокими риски дальнейшего снижения нефтяных цен, так как пока рынок не полностью способен оценить возможное падение спроса. Следовательно, восстановление в сегменте ОФЗ, которое мы наблюдаем в последние дни, может быть несколько преждевременным".