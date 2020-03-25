Ренессанс Капитал снизил оценку GDR Globaltrans на 19%, оставив рейтинг "держать"

Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" понизила прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Globaltrans с $9,3 до $7,5 за штуку, сообщается в обзоре ИК.

Рекомендация (рейтинг) "держать" для этих бумаг была подтверждена.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR Globaltrans, основанный на оценках аналитиков 9 инвестиционных банков, составляет $10,5 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $5,42 за штуку.