Рубль торгуется близко к справедливым уровням при текущих ценах на нефть - РФПИ

Рубль торгуется близко к справедливым уровням по отношению к текущим ценам на нефть и ситуации на мировых рынках, говорится в комментарии главного экономиста РФПИ Дмитрия Полевого. Эксперт ожидает колебаний рубля вблизи отметки 78,00/USD. "Слабость доллара на мировом рынке (индекс DXY опустился на 0,4%) обеспечила условия для умеренного укрепления большинства ЕМ валют, - отмечает Дмитрий Полевой. - Рубль не остался в стороне и прибавил около 1,6%, завершив день вблизи 78,30/USD. Объемы торгов заметно сократились (US$3,6 млрд) по сравнению с пиковыми значениями последних недель (US$5-6 млрд), но все равно остаются приличными. На рынке вчера по-прежнему присутствовали экспортеры в преддверии сегодняшних налоговых выплат, однако, судя по незначительным изменениям курса, они соседствуют с локальным спросом на валюту. Продажи ЦБ сохраняются на уровне около US$170 млн в день, что частично поддерживает стабильность на рынке, но, безусловно, не может компенсировать краткосрочные потоки на покупку валюты. Также стоит отметить позитивную динамику на рынке ОФЗ: судя по данным НРД, нерезиденты продолжают сокращать позиции, однако это происходит в относительно спокойном режиме, что не несет явного негатива курсу российской валюты".