Текущий год будет непростым для Qiwi - "БКС Глобал Маркетс"

Текущий год будет непростым для Qiwi, что в целом негативно для акций компании, говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс".

"Результаты Qiwi за 4К19 оказались ожидаемо достойными, но 2020 год будет непростым из-за переноса спортивных мероприятий. Рост чистой прибыли по итогам года все еще возможен благодаря сокращению расходов на Рокетбанк, однако мы отмечаем риск снижения наших прогнозов и консенсуса как минимум на 10-20%", - пишут аналитики "БКС Глобал Маркетс".