Расширение географии пандемии существенно усугубило настроения в реальном секторе - Альфа-банк

Расширение географии пандемии существенно усугубило настроения в реальном секторе в последние недели, отмечается в аналитическом материале Альфа-банка. ЕС находится в эпицентре эпидемии, и евро продолжает терять позиции по отношению к доллару, нельзя исключать и движения к паритету в валютной паре. По итогам 2020 года ЕС покажет спад ВВП, что заставляет понижать и прогнозы роста мировой экономики до значений, минимальных с 2009 года.

Меры карантина распространяются на сектор услуг и на реальный сектор. Закрыто и закрывается большинство учебных заведений в Европе, в США учебные учреждения переходят на онлайн обучение. С целью сдержать распространение эпидемии закрываются многие розничные торговые сети, отмечается в аналитическом материале "Альфа-банка". Все свои торговые площадки закрывают крупнейшие американские супермаркеты – Macy’s, Nordstrom, Bloomingdale’s, Saks Fifth Avenue; Apple закрывает все свои магазины за пределами Китая; Nike закрывает все магазины в Северной Америке, Западной Европе, Новой Зеландии и Австралии. В McDonald’s США разрешены только покупки на вынос, Starbucks последует примеру McDonald’s в наиболее опасных регионах. Walmart и множество других продовольственных сетей сейчас сокращают режим работы своих круглосуточных магазинов, так чтобы иметь возможность пополнять запасы и проводить санитарные меры. Между тем, Amazon.com заявил, что ему потребуется нанять еще 100 000 сотрудников, чтобы справиться с обслуживанием заказов в США, компании также потребуется ограничить доставку исключительно медицинскими заказами и товарами первой необходимости.

Итальянские автомобильные бренды Ferrari, Lamborghini, Maserati и Ducati прекратили производство; их примеру следуют Ford, PSA и Daimler, остановившие свое европейское производство; GM, Fiat-Chrysler и Ford останавливают производство в США до 30 марта. Как заявили представители Daimler, причины остановки – это и сбои цепочек поставок, и ожидаемо низкий спрос, и требования государственных медицинских органов. На сегодняшний момент все перечисленные компании приостановили производство на 2 недели. В Великобритании некоторые автопроизводители, в том числе Rolls Royce, Airbus, Jaguar Land Rover и Vauxhall сотрудничают в проектах по созданию аппаратов вентиляции легких на основе технологии 3-D принтеров, чтобы максимально быстро производить запасные части, отсутствие которых может тормозить их массовое производство.

"Оборот розничной торговли в Китае в январе и феврале снизился на 20,5% г/г, промпроизводство упало на 13,5% г/г, а инвестиции в основной капитал снизились на 25% г/г; 5 млн китайцев потеряло свои рабочие места, в итоге уровень безработицы подскочил до 6,3% в феврале с 5,2% в декабре; тем не менее, некоторые последствия эпидемии могут носить скрытый характер, так как крупномасштабные меры, направленные на то, чтобы сдержать ее распространение, начались только в конце январе. По оценкам, 200 млн китайцев уже потеряло зарплату за 2-8 недель, что эквивалентно 3-4% доходов домохозяйств, тогда как приток денежных средств компаний снизился на 5 трлн юаней, что эквивалентно двухмесячному финансированию. Выпуск в обрабатывающей промышленности снизился на 15,7% г/г в Китае в первые два месяца 2020 г., инвестиции в обрабатывающую отрасль опустились на 31,5%, что указывает на то, что компании по всему миру пытаются диверсифицировать цепочки поставок, чтобы уйти от чрезмерной зависимости от Китая после того как стали свидетелями того, какой мировой шок вызвал всего один вирус". - отмечает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

По состоянию на середину марта, 95% крупных компаний в Китае вернулись к работе, однако 60% предприятий малого и среднего бизнеса еще закрыто. ЕС и США – два других крупных центра мировых цепочек поставок; и хотя Китай может возобновить работу бизнеса, его торговые партнеры совсем недавно закрылись; особенно сильно пострадает торговля в Европе, где на нее приходится 70% ВВП ЕС. По оценкам Еврокомиссии, реальный рост в ЕС в 2020 г. будет на 2,5 п. п. ниже, чем в ситуации, если бы пандемии не было, что означает, что ожидаемый реальный спад ВВП составит -1% г/г; впрочем, некоторые прогнозы указывают на спад на 2,5%. Goldman Sachs понизил свой прогноз роста реального ВВП США на 2020 с 1,2% до 0,4%.

"Многие аналитики ожидают снижение роста в первой половине года и некоторое восстановление во второй половине года; согласно исследованию агентства Bloomberg, вероятность рецессии в ближайшие 12 месяцев составляет 45%. В целом ОЭСР понизил свою оценку мирового роста с 2,9% до 2,4%, тогда как Moody’s понизил прогноз роста с 2,4% до 2,1%, а Институт мировой экономики и финансов прогнозирует рост всего на 1,6%. Если эти прогнозы сбудутся, это будут худшие результаты с 2009 года, когда мировая экономика показала снижение на 0,1% г/г.", - указывает Наталия Орлова.