Включение в список системообразующих компаний позитивно для акций "Детского мира" - "БКС Глобал Маркетс"

"Детский мир" получил важный статус, который позволяет компании работать даже в трудные времена, а также ритейлер сможет рассчитывать на получение господдержки в случае необходимости. Включение в список системообразующих компаний позитивно для акций "Детского мира", говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс".

Минэкономразвития включило "Детский мир" в список системно значимых для российской экономики компаний, следует из пресс-релиза компании. Министерство планирует осуществлять мониторинг финансово-экономического состояния организаций, включенных в список системно значимых компаний российской экономики. Цель мониторинга финансовых показателей – своевременное выявление негативных факторов, влияющих на устойчивое развитие таких организаций, а также подготовка предложений по устранению выявленных рисков или минимизации их негативного влияния на ключевые операционные и финансовые показатели.