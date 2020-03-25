Настоящим позитивом для рынка станет сигнал о стабилизации ситуации с вирусом по всему миру - "БКС Глобал Маркетс"

Настоящим катализатором для восстановления рынка и разворота негативного тренда в экономике станет сигнал о стабилизации ситуации с вирусом по всему миру, отмечают аналитики "БКС Глобал Маркетс", но пока распространение COVID-19 продолжается.

Конгресс США на фоне беспрецедентных шагов центробанков также согласовал масштабные стимулирующие меры в объеме $2 трлн для смягчения экономических последствий пандемии. Надежды на эффективность коллективных действий должны поддержать спрос, говорится в комментарии "БКС Глобал Маркетс". Котировки Brent торгуются возле отметки $28 за барр., однако риски снижения сохраняются.