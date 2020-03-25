Диапазон цен на нефть в среду составит 26-29 долл./барр. Brent - Промсвязьбанк

Цены на нефть остаются на траектории умеренного роста в ожидании одобрения Конгрессом США пакета стимулов на 2 трлн долл., говорится в обзоре Промсвязьбанка. Аналитики банка ожидают диапазон по Brent в среду в пределах 26-29 долл./барр.

"Тем не менее, страновые PMI вышли провальными, что вкупе с пандемией коронавируса и ценовой войной пока является сдерживающим фактором для разворота нефти вверх в полной мере. Статистика от API показала снижение запасов по всем статьям: сырой нефти - на 1,2 млн барр., бензинов - на 2,6 млн барр., дистиллятов - на 1,9 млн барр. Сегодня в фокусе статистика от Минэнерго США", - отмечают эксперты банка.