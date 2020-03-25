"Атон" позитивно оценивает финпоказатели группы М.Видео-Эльдорадо за 2019 год

Аналитики ИК "Атон" считают позитивными финансовые результаты группы М.Видео-Эльдорадо за 2019 год, говорится в обзоре инвесткомпании. "На фоне умеренной динамики российского рынка бытовой электроники Группе М.Видео-Эльдорадо удалось существенно улучшить ключевые финансовые показатели, при этом рентабельность EBITDA достигла рекордного за последние несколько лет уровня в 7,3%", - отмечают эксперты.

Выручка группы М.Видео-Эльдорадо выросла на 3,6% г/г до 365,21 млрд руб. благодаря росту количества трафика и онлайн-продаж, указывают аналитики "Атона". Валовая прибыль выросла на 4.8% до 91.1 млрд , валовая маржа составила 24.9% за счет повышения эффективности в управлении закупками и ассортиментом. Показатель EBITDA группы увеличился на 18.1% г/г и составил 26.75 млрд руб., рентабельность EBITDA достигла 7.3% (+0.9 пп г/г). Скорректированная чистая прибыль группы (по IAS 17) увеличилась на 44.8% г/г до 11.18 млрд руб. за счет вышеуказанных факторов роста эффективности бизнеса. В 2019 году было открыто 97 магазинов, в т.ч. 61 магазин во 2П19. В результате открытия новых объектов расходы на аренду (по IAS 17) в 2019 составили 21 335 млн руб., что составляет 5.8% объема выручки (+0.45 пп г/г). Увеличение расходов на аренду было частично компенсировано оптимизацией арендных ставок.