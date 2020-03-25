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Главная / Аналитикам / Аналитика / Вероятность возвращения к отметке 2500 пунктов по индексу Мосбиржи возрастает - "Открытие Брокер"
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25 марта 2020 года 09:52
Вероятность возвращения к отметке 2500 пунктов по индексу Мосбиржи возрастает - "Открытие Брокер"
Внешний фон перед стартом торгов среды в России остаётся позитивным, считает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. Пока сдерживающим фактором является нефть, но на рынке ждут новостей о прогрессе переговоров США и Саудовской Аравии по участию американской стороны в ограничении добычи. "Российский рынок может начать день ростом, хотя и не столь активным, как накануне. Вероятность возвращения к отметке 2500 пунктов по индексу Мосбиржи возрастает", считает А. Кочетков.
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25 марта 2020 года 11:04
Расширение географии пандемии существенно усугубило настроения в реальном секторе в последние недели, отмечается в аналитическом материале Альфа-банка. ЕС находится в эпицентре эпидемии, и евро продолжает терять позиции по отношению к доллару, нельзя исключать и движения к паритету в валютной... читать дальше
.25 марта 2020 года 10:35
Цены на нефть остаются на траектории умеренного роста в ожидании одобрения Конгрессом США пакета стимулов на 2 трлн долл., говорится в обзоре Промсвязьбанка. Аналитики банка ожидают диапазон по Brent в среду в пределах 26-29 долл./барр. "Тем не менее, страновые PMI вышли провальными, что вкупе... читать дальше
.25 марта 2020 года 09:44
Рынки акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона уверенно повышаются в среду. Цены на нефть эталонных марок уверенно растут в среду. читать дальше
.25 марта 2020 года 09:12
Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов во вторник выросли на 2,52% и закрылись на отметке $27,71, констатирует аналитик ГК "ФИНАМ" Сергей Дроздов. Цены на "черное золото" выросли вслед за глобальными финансовыми рынками в надежде, что беспрецедентные меры мировых центробанков и правительств... читать дальше
.24 марта 2020 года 19:18
По мнению аналитиков Julius Baer, кризисы, подобные текущему, не имеют аналогов в истории. "Кризисы как в 1929-м, так и в 2008-м году были системными и возникли по причине неправильного распределения долга в финансовой системе, - отмечают эксперты банка. - Развитие системных кризисов является... читать дальше
.24 марта 2020 года 18:32
Быстрое распространение коронавируса привело к резкому завершению глобального делового цикла из-за мощного шока на стороне спроса, который был вызван резкими карантинными мерами, говорится в комментарии Julius Baer. Как отмечает главный экономист банка Янвиллем Акет, крупнейшие центральные банки... читать дальше
.24 марта 2020 года 18:00
Федрезерв США в понедельник провел свое самое значительное вливание ликвидности и ряд других мер, направленных на поддержку финансовой системы США, говорится в комментарии главного валютного стратега Saxo Bank Джона Харди. Рынок, ожидая одобрения Конгрессом спасательных мер, не торопился... читать дальше
.24 марта 2020 года 17:40
Julius Baer сохраняет прогноз по ценам на золото на уровне 1 625 долл. США за унцию на горизонте 3-х месяцев
Julius Baer сохраняет прогноз по ценам на золото на уровне 1 625 долл. США за унцию на горизонте 3-х месяцев, говорится в комментарии банка. "В то время, как главной новостью на рынке золота стали закрытия аффинажных заводов в Швейцарии, мы полагаем, что это приведет, скорее, к росту премий, чем... читать дальше
.24 марта 2020 года 17:18
Россия лучше подготовлена к периоду низких цен на нефть, чем Саудовская Аравия, поскольку уровень экспортной цены на нефть, при котором российский бюджет будет бездефицитным, сейчас ниже, чем в 2014 году, говорится в комментарии Julius Baer. Котировки нефти сильно снизились за последние недели,... читать дальше
.24 марта 2020 года 16:57
Главным бенефициаром оптимизма во вторник вполне можно признать золото, которое показало рост на 6,6%, отмечает директор по стратегии ИК "ФИНАМ" Ярослав Кабаков. "Если волатильность на фондовых площадках снизится, а стимулы останутся, рост драгоценного металла вполне может ускориться - ждем цену... читать дальше
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