Вероятность возвращения к отметке 2500 пунктов по индексу Мосбиржи возрастает - "Открытие Брокер"

Внешний фон перед стартом торгов среды в России остаётся позитивным, считает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. Пока сдерживающим фактором является нефть, но на рынке ждут новостей о прогрессе переговоров США и Саудовской Аравии по участию американской стороны в ограничении добычи. "Российский рынок может начать день ростом, хотя и не столь активным, как накануне. Вероятность возвращения к отметке 2500 пунктов по индексу Мосбиржи возрастает", считает А. Кочетков.