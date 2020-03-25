Повышение индекса Мосбиржи на открытии среды составит порядка 1,5-2,5% - ИК "Алго Капитал"

Повышение индекса Мосбиржи на открытии среды составит порядка 1,5-2,5%, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с повышением порядка 1,5-2,5%, в районе 2450-2480 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2420, 2400 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2500, 2520 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет инерционное утреннее улучшение внешнего фона. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние волатильной консолидации вблизи уровня открытия", - указывает старший риск-менеджер ИК Виталий Манжос.

Косвенное влияние на ход торгов в России во второй половине среды способна оказать публикация февральской статистики по изменению объемов заказов на товары длительного пользования в США (15:30 мск). Однако наибольшую практическую значимость, по мнению В. Манжоса, будут иметь еженедельные данные по изменению запасов нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США (17:30 мск).