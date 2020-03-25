Поводов для дальнейшего сильного роста акций нет - "Алор Брокер"

Поводов для дальнейшего сильного роста акций не видно, говорится в комментарии аналитика "Алор Брокер" Алексея Антонова.

"После нашего закрытия во вторник фондовая Америка еще подросла, с утра американские фьючерсы "болтаются" вокруг нуля, что говорит о том, что открытие российского рынка произойдет в положительной зоне, но недалеко от достигнутых во вторник уровней. Однако поводов для продолжения сильного восходящего движения нет", - пишет он.