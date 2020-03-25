Возможно продолжение слабого укрепления рубля - "Алор Брокер"

Доллар продолжает падать к корзине основных мировых валют, что создает благоприятный фон для продолжения слабенького укрепления рубля, но большее внимание при совершении валютных операций все-таки стоит обращать на котировки нефти, говорится в комментарии "Алор Брокер".

"Дешевая нефть препятствует росту рубля, хотя благоприятным для российской валюты фактором является мощный отскок в ценах ОФЗ. Не исключено, что нерезиденты приостановили паническую распродажу рублевых обязательств Минфина. Но есть и вариант, что их место занимают крупные российские игроки. Для прояснения ситуации нужно дождаться статистики притока-оттока капитала из российских активов", - указывает аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов.