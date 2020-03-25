Промсвязьбанк ожидает некоторого ослабления рубля по отношению к основным мировым валютам в среду утром

Аналитики Промсвязьбанка отмечают, что в среду с утра для рубля сложился противоречивый внешний фон. Поддержку российской валюте окажет ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent предпринимает попытку продолжить волну восстановления, поднявшись до 28 долларов за баррель. Продажам в рубле, по их мнению, поспособствует динамика валют развивающихся стран, снижающихся утром в пределах 0,5%. При этом рубль потеряет поддержку со стороны экспортеров - пройдет пик налоговых выплат, что снизит спрос на рублевую ликвидность.

"В результат в начале дня ожидаем некоторого ослабления рубля по отношению к основным мировым валютам. Так, в начале сессии доллар попытается подтянуться в район 78,5 рубля. В ходе дня ожидаем сохранение американской валютой позиции в коридоре 75-80 рубля и попыток дальнейшего отступления к его середине в случае улучшения внешней конъюнктуры", - пишет главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.