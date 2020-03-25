.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Промсвязьбанк ожидает некоторого ослабления рубля по отношению к основным мировым валютам в среду утром
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
25 марта 2020 года 09:20
Промсвязьбанк ожидает некоторого ослабления рубля по отношению к основным мировым валютам в среду утром
Аналитики Промсвязьбанка отмечают, что в среду с утра для рубля сложился противоречивый внешний фон. Поддержку российской валюте окажет ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent предпринимает попытку продолжить волну восстановления, поднявшись до 28 долларов за баррель. Продажам в рубле, по их мнению, поспособствует динамика валют развивающихся стран, снижающихся утром в пределах 0,5%. При этом рубль потеряет поддержку со стороны экспортеров - пройдет пик налоговых выплат, что снизит спрос на рублевую ликвидность. "В результат в начале дня ожидаем некоторого ослабления рубля по отношению к основным мировым валютам. Так, в начале сессии доллар попытается подтянуться в район 78,5 рубля. В ходе дня ожидаем сохранение американской валютой позиции в коридоре 75-80 рубля и попыток дальнейшего отступления к его середине в случае улучшения внешней конъюнктуры", - пишет главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.
.
25 марта 2020 года 11:04
Расширение географии пандемии существенно усугубило настроения в реальном секторе в последние недели, отмечается в аналитическом материале Альфа-банка. ЕС находится в эпицентре эпидемии, и евро продолжает терять позиции по отношению к доллару, нельзя исключать и движения к паритету в валютной... читать дальше
.25 марта 2020 года 10:35
Цены на нефть остаются на траектории умеренного роста в ожидании одобрения Конгрессом США пакета стимулов на 2 трлн долл., говорится в обзоре Промсвязьбанка. Аналитики банка ожидают диапазон по Brent в среду в пределах 26-29 долл./барр. "Тем не менее, страновые PMI вышли провальными, что вкупе... читать дальше
.25 марта 2020 года 09:44
Рынки акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона уверенно повышаются в среду. Цены на нефть эталонных марок уверенно растут в среду. читать дальше
.25 марта 2020 года 09:12
Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов во вторник выросли на 2,52% и закрылись на отметке $27,71, констатирует аналитик ГК "ФИНАМ" Сергей Дроздов. Цены на "черное золото" выросли вслед за глобальными финансовыми рынками в надежде, что беспрецедентные меры мировых центробанков и правительств... читать дальше
.24 марта 2020 года 19:18
По мнению аналитиков Julius Baer, кризисы, подобные текущему, не имеют аналогов в истории. "Кризисы как в 1929-м, так и в 2008-м году были системными и возникли по причине неправильного распределения долга в финансовой системе, - отмечают эксперты банка. - Развитие системных кризисов является... читать дальше
.24 марта 2020 года 18:32
Быстрое распространение коронавируса привело к резкому завершению глобального делового цикла из-за мощного шока на стороне спроса, который был вызван резкими карантинными мерами, говорится в комментарии Julius Baer. Как отмечает главный экономист банка Янвиллем Акет, крупнейшие центральные банки... читать дальше
.24 марта 2020 года 18:00
Федрезерв США в понедельник провел свое самое значительное вливание ликвидности и ряд других мер, направленных на поддержку финансовой системы США, говорится в комментарии главного валютного стратега Saxo Bank Джона Харди. Рынок, ожидая одобрения Конгрессом спасательных мер, не торопился... читать дальше
.24 марта 2020 года 17:40
Julius Baer сохраняет прогноз по ценам на золото на уровне 1 625 долл. США за унцию на горизонте 3-х месяцев
Julius Baer сохраняет прогноз по ценам на золото на уровне 1 625 долл. США за унцию на горизонте 3-х месяцев, говорится в комментарии банка. "В то время, как главной новостью на рынке золота стали закрытия аффинажных заводов в Швейцарии, мы полагаем, что это приведет, скорее, к росту премий, чем... читать дальше
.24 марта 2020 года 17:18
Россия лучше подготовлена к периоду низких цен на нефть, чем Саудовская Аравия, поскольку уровень экспортной цены на нефть, при котором российский бюджет будет бездефицитным, сейчас ниже, чем в 2014 году, говорится в комментарии Julius Baer. Котировки нефти сильно снизились за последние недели,... читать дальше
.24 марта 2020 года 16:57
Главным бенефициаром оптимизма во вторник вполне можно признать золото, которое показало рост на 6,6%, отмечает директор по стратегии ИК "ФИНАМ" Ярослав Кабаков. "Если волатильность на фондовых площадках снизится, а стимулы останутся, рост драгоценного металла вполне может ускориться - ждем цену... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.