Опасения насчет глубины падения спроса на нефть сохраняются - ГК "ФИНАМ"

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов во вторник выросли на 2,52% и закрылись на отметке $27,71, констатирует аналитик ГК "ФИНАМ" Сергей Дроздов. Цены на "черное золото" выросли вслед за глобальными финансовыми рынками в надежде, что беспрецедентные меры мировых центробанков и правительств сгладят удар от последствий коронавируса. Но так как масштабы потерь глобальной экономики адекватно оценить предстоит только в будущем, на рынке энергоносителей сохраняются опасения насчет глубины падения спроса, отмечает С. Дроздов.