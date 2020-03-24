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24 марта 2020 года 19:18
Текущий кризис не будет похож на кризисы 1929-го и 2008-го годов - Julius Baer
По мнению аналитиков Julius Baer, кризисы, подобные текущему, не имеют аналогов в истории. "Кризисы как в 1929-м, так и в 2008-м году были системными и возникли по причине неправильного распределения долга в финансовой системе, - отмечают эксперты банка. - Развитие системных кризисов является разрушительным из-за предыдущих перегибов, и на последующее восстановление уходит много времени, иногда практически десятилетие". По мнению экспертов Julius Baer, то, что мы наблюдаем сейчас, является беспрецедентным экзогенным шоком. "Если рассматривать пандемию, то он может быть сравним лишь с эпидемией испанского гриппа в 1918 году. Однако, текущие события сильно отличаются от событий столетней давности, когда мир уже несколько лет находился в состоянии войны, глобализация остановилась задолго до эпидемии, инфраструктура и система здравоохранения были истощены многолетней волной, отсутствовали антибиотики и другие медицинские препараты, а эпидемиология была лишь на ранней стадии развития", - указывают в аналитической службе Julius Baer. Учитывая это и недавние сильные колебания на рынках, единственным подходящим сравнением, по мнению эксперты банка, является кризис 1987 года. "Однако сейчас, в отличие от 1987 года, имеется фундаментальный триггер, послуживший началом кризиса. Учитывая, что динамика пандемии в конце концов замедлится и предпринимаются активные меры бюджетно-налоговой и денежно-кредитной поддержки, тогда в отсутствие серьезных ошибок в политике регуляторов нашим основным сценарием является короткая и мощная рецессия с последующей нормализацией. Это означает, что инвесторам придется пережить довольно длительный период прохождения рынками дна. С технической точки зрения психологически важной отметкой индекса S&P 500 на текущей неделе будет 2180. Нужно убедиться в его устойчивости прежде чем возвращаться на рынок. Что касается инструментов с фиксированной доходностью, мы рекомендуем инвесторам удержаться от продаж на плохо функционирующих рынках. Намного более удачным выбором будет инвестирование в качественные акции в период спада", - отмечают аналитики Julius Baer.
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