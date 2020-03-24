Российская экономика находится под двойным ударом - "Нордеа банк"

Российская экономика находится под двойным ударом, говорится в обзоре "Нордеа банка". Сложная ситуация в мировой экономике усугубляется резким падением нефтяных котировок. Перспективы экономического роста за последний месяц заметно ухудшились, но бюджетная система остается устойчивой.

"Макроэкономические данные пока не показывают явного негативного тренда в российской экономике, однако все более очевидным становится то, что Россия не сможет остаться в стороне от того шока, с которым в настоящее время сталкивается мировая экономика впервые со времен финансового кризиса 2008 года, - отмечают аналитики "Нордеа банка". - На наш взгляд, негативное влияние нового коронавируса будет особенно выраженным во втором квартале текущего года в условиях беспрецедентных мер карантина, негативно влияющих на совокупный спрос и предложение во всем мире. При этом ситуация на финансовых рынках вынуждает проводить параллели с кризисами 2008 и 2014 годов".

На фоне того, что все больше стран близки к рецессии или уже находятся в стадии сокращения выпуска, масштабы нынешнего шока становятся все более сопоставимыми с кризисом 2008 года. Тогда российский экспорт сократился в реальном выражении на 4.7% г/г. В январе и марте риски падения российского экспорта заметно возросли. Если эти риски материализуются, экспорт в России продемонстрирует отрицательные темпы роста второй год подряд, чего никогда еще не случалось за всю историю наблюдений, ведущуюся с 1996 года. При этом до вспышки коронавируса именно экспорт рассматривался в качестве одного из драйверов экономического роста России в этом году.

Двумя основными торговыми партнерами России являются Европа и Китай, чья совокупная доля в общем объеме российского экспорта на данный момент превышает 58%. При этом экономическая активность в Китая пока не проявляет признаков быстрого восстановления, а продолжительный карантин в Европе означает более существенное падение выпуска, чем в 2008-2009 годах. Ситуация усугубляется сообщениями о падении спроса на российскую нефть в условиях ожесточенной ценовой войны с другими нефтедобывающими странами. Как следствие, мы ожидаем увидеть наиболее заметное снижение экспорта в первом и втором кварталах. Это может иметь негативные последствия примерно для половины российского промышленного производства, поскольку такова оценочная доля промышленности, опирающейся на внешний спрос

Инвестиционная активность является вторым уязвимым звеном российской экономики, полагают в "Нордеа банке". Темпы роста инвестиций могут значительно пострадать от ослабления рубля и чрезвычайно высокой неопределенности в мировой экономике. Инвестиции в России являются очень чувствительными к валютным колебаниям, поскольку они зачастую связаны с импортом оборудования. Например, резкое ослабление рубля в 2008 и 2014 годах сопровождалось серьезным падением инвестиций более чем на 10% г/г в реальном выражении. Как следствие, с середины февраля риски снижения инвестиций в 2020 году резко возросли. При этом ключевым фактором для динамики инвестиций будет продолжительность текущего шока. Пока сохраняется крайне высокая степень неопределенности относительно сроков применения многочисленных мер карантина в странах, являющихся ключевыми торговыми партнерами Росси.

Во время кризисов 2008 и 2014 годов в России весьма сильно пострадал потребительский спрос, поскольку ослабление рубля вызвало резкое ускорение потребительских цен (в обоих случаях до 15%). Тем не менее, переход к инфляционному таргетированию и политика импортозамещения, которая осуществляется с 2014 года, значительно снизили чувствительность цен к валютным шокам. Таким образом, инфляционный риск для российских потребителей сейчас может быть ниже, чем в 2008 и 2014 годах. Однако в текущих условиях на первый план выходит другой риск. В случае применения в России более жестких карантинных мер, аналогичных тем, которые наблюдаются в Европе, сектор услуг может столкнуться с временным, но очень серьезным шоком спроса. При этом широта воздействия этого шока будет зависеть от продолжительности принимаемых мер и их масштаба. Еще одним риском для потребительской активности может стать временное сокращение заработных плат в секторах, особенно чувствительных к текущему шоку. Тем не менее, несмотря на все вышеизложенное, потребление пока имеет шансы продемонстрировать слабый рост по итогам 2020 года, полагают аналитики.

"Подводя итог всему вышесказанному, стоит отметить, что с начала года перспективы роста экономики России значительно ухудшились. Ранее мы ожидали роста ВВП на 1.9% в 2020 году, но в текущих условиях сценарий с близким к нулю ростом выглядит все более вероятным. Итоговое значение будет во многом зависеть от продолжительности кризиса и от способности ведущих центральных банков стабилизировать глобальные финансовые рынки и избежать более серьезного долгового кризиса", - резюмируют эксперты "Нордеа банка".