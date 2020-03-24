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24 марта 2020 года 18:32
Пандемия коронавируса привела к резкому завершению делового цикла - Julius Baer
Быстрое распространение коронавируса привело к резкому завершению глобального делового цикла из-за мощного шока на стороне спроса, который был вызван резкими карантинными мерами, говорится в комментарии Julius Baer. Как отмечает главный экономист банка Янвиллем Акет, крупнейшие центральные банки удерживают финансовые рынки от коллапса, в то время как обширные меры бюджетно-налоговой поддержки нацелены на предотвращение системного кризиса. "Всего за неделю пандемия коронавируса достигла уровня, при котором текущий экономический цикл завершился в практически всех экономиках, - указывает эксперт Julius Baer. - В то время как на прошлой неделе наш базовый сценарий предусматривал значительный циклический спад, вероятность того, что всеобщую рецессию удастся избежать, снизилась до 5%. Все более жесткие карантинные меры сдерживают потребительский и инвестиционный спрос настолько, что затронутые экономики переходят в состояние внезапной, расширяющейся и быстро углубляющейся рецессии. Этот сценарий стал нашим новым основным сценарием с вероятностью 75%. После того, как экономический спад затронул сферу путешествий, гостиничный и развлекательный сегменты, теперь он распространяется на производственную сферу и сектор услуг, которые напрямую не связаны с мерами по борьбе с пандемией. Возможно, что в марте произойдет рост безработицы во многих крупных экономиках". По мнению главного экономиста Julius Baer, сейчас отсутствуют необходимые данные, чтобы оценить масштаб текущего кризиса. "При этом, мы пока что не видим дна развивающейся рецессии, в связи с чем неопределенность на рынках и в аналитическом сообществе, особенно в связи с оценкой последствий для темпов роста мировой экономики во втором квартале 2020 года, остается высокой, - полагает Я. Акет. - Можно ожидать спада в экономиках США и еврозоны как минимум на 4% в годовом выражении. Отложенное влияние спада в США также негативно скажется на темпах роста в третьем квартале. На этом фоне крупнейшие центральные банки пошли ва-банк, предпринимая меры по поддержке уровня ликвидности и реализуя нетрадиционные меры монетарного стимулирования. Где это возможно, ключевые ставки были снижены практически до нуля, для сокращения кредитных спредов и волатильности были расширены программы по закупке активов, а банки получили гарантии достаточного обеспечения ликвидностью. Для предотвращения скатывания в системный кризис, нетрадиционные меры финансового регулирования применяются с невиданным размахом, чтобы не допустить негативного обратного влияния со стороны дестабилизированных финансовых рынков".
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25 марта 2020 года 11:04
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