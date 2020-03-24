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24 марта 2020 года 17:40
Julius Baer сохраняет прогноз по ценам на золото на уровне 1 625 долл. США за унцию на горизонте 3-х месяцев
Julius Baer сохраняет прогноз по ценам на золото на уровне 1 625 долл. США за унцию на горизонте 3-х месяцев, говорится в комментарии банка. "В то время, как главной новостью на рынке золота стали закрытия аффинажных заводов в Швейцарии, мы полагаем, что это приведет, скорее, к росту премий, чем к росту котировок, отмечает руководитель направления перспективных исследований Next Generation Julius Baer Карстен Менке. - Большее влияние на рынок золота окажут бюджетно-налоговые и денежно-кредитные меры, предпринимаемые для борьбы с последствиями вируса, включая программу закупки облигаций ФРС США. В результате этого может вырасти спрос на золото как на защитный актив, что поддерживает нашу конструктивную позицию по металлу". Мало кто за пределами рынка золота знает, насколько важную роль играет Швейцария в глобальных цепочках поставок золота, подчеркивает К. Менке. Это связано не с банками, а с аффинажными заводами, расположенными в южном кантоне Швейцарии, Тичино. Из-за близости к Италии и большого количества пересекающих границу граждан этот кантон больше всего пострадал от коронавируса, и власти были вынуждены закрыть все производственные предприятия, включая аффинажные заводы, как минимум на неделю. В то время как в Швейцарии находится более половины аффинажных мощностей мира, эксперты Julius Baer не ожидают, что это вызовет нехватку предложения на рынке золота и приведет к росту котировок. Однако, вполне возможна нехватка определенных продуктов, таких как слитки и монеты, что приведет к росту надбавок к цене продукта. "Более существенное влияние на рынок золота оказывают предпринимаемые меры фискального и монетарного стимулирования, - отмечает эксперт Julius Baer. - Так, ФРС США объявила о том, что планирует закупать неограниченное количество облигаций для стабилизации финансовых рынков. Золото позитивно отреагировало на эту новость, и его котировки вернулись к уровням выше 1 500 долл. США за унцию. По мере того, как признаки рецессии становятся все более очевидными, и руководство государств объявляет о дополнительных мерах денежно-кредитной и бюджетно-налоговой поддержки, мы полагаем, что спрос на золото как на защитный актив будет расти. После недавнего снижения котировок, во время которого настроения на рынке успокоились, золото больше не выглядит слишком дорогой мерой страхования. В связи с этим на прошлой неделе мы снова вернулись к конструктивной позиции по золоту и сохраняем прогноз по ценам на металл на уровне 1 625 долл. США и 1 600 долл. США за унцию на горизонте 3-х и 12-ти месяцев, соответственно. В случае ухудшения ситуации и развития системного финансового кризиса котировки золота могут достичь новых исторических максимумов".
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25 марта 2020 года 11:04
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