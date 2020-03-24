Главный бенефициар роста во вторник - золото - ИК "ФИНАМ"

Главным бенефициаром оптимизма во вторник вполне можно признать золото, которое показало рост на 6,6%, отмечает директор по стратегии ИК "ФИНАМ" Ярослав Кабаков. "Если волатильность на фондовых площадках снизится, а стимулы останутся, рост драгоценного металла вполне может ускориться - ждем цену на 1720 долларах за унцию", - пишет он в своем комментарии.