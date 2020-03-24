Уралсиб ожидает умеренного укрепления рубля во второй половине 2020 года

Аналитики Уралсиба ожидают, что во 2 квартале 2020 года курс доллара США будет преимущественно находиться в интервале 72–77 рубля, а в конце года снизится до 67 рублей, говорится в их обзоре.

Сокращение сальдо счета текущих операций в результате падения цен на нефть, а также заметное усиление оттока капитала в среднесрочной перспективе будут основными факторами относительной слабости российской валюты, считают аналитики Уралсиба.

Специалисты корпорации ожидают, что в текущем году отток капитала вырастет до 40 млрд долл., в том числе за счет сокращения вложений нерезидентов в рублевые активы. При этом основными факторами поддержки российской валюты будут увеличение дифференциала процентных ставок в результате недавнего снижения базовой ставки ФРС США до нулевой отметки, а также продажи валюты на рынке в рамках действующего бюджетного правила.

"Принимая во внимание ожидаемый нами рост цен на нефть Brent до 45–50 долл./барр. в конце текущего года, мы полагаем, что суммарный объем продаж валюты в рамках бюджетного правила до конца 2020 г. составит 12–15 млрд долл. Дополнительным стабилизирующим фактором в случае резкого падения цен на нефть послужат и продажи валюты из ФНБ в рамках сделки по приобретению акций Сбербанка. В дальнейшем мы ожидаем, что цены на нефть превысят пороговую цену, а продажи валюты сменятся ее покупками, - пишут специалисты. - Поскольку с учетом накопленных государством резервов продажа указанного выше объема валюты представляется нам необременительной, мы ожидаем, что в случае отсутствия новых шоков правительство будет соблюдать действующее бюджетное правило. Согласно нашим расчетам, это приведет к укреплению рубля в среднем на 3–4% по сравнению с гипотетической ситуацией отказа от продаж валюты в рамках бюджетного правила. Таким образом, мы ожидаем, что во 2 кв. курс доллара США будет преимущественно находиться в интервале 72–77 руб./долл., а в конце года снизится до 67 руб./долл."