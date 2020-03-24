Для стабилизации фондовых рынков необходимо снижение стресса на денежных и долговых рынках - "ВТБ Капитал"

Что касается рынков акций, то для их стабилизации необходимо снижение стресса на денежных и долговых рынках, отмечает экономист "ВТБ Капитала" Нил Маккиннон. "Некоторые инвесторы уже сейчас готовы вернуться на рынок и вложить средства в отдельные активы, а смелости им придают быстрые и беспрецедентные по масштабу меры монетарного стимулирования. По оценке JP Morgan, в рамках ребалансировки портфелей на рынки акций может вернуться до 1 трлн долл. Время покажет, насколько такие ожидания соответствуют действительности. Но "свет в конце туннеля", похоже, уже появился – пусть даже это "свет от факела Джерома Пауэлла", - пишет он.